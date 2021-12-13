الرباط.. إطلاق مبادرة “الموسيقى تستقر بالمستشفى”

2021-12-13 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أطلق اليوم الأحد في مستشفى الأطفال التابع للمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مشروع “الموسيقى تستقر بالمستشفى”، حيث تم تخصيص قاعة لممارسة الموسيقى.

ويهدف هذا المشروع الذي تشرف عليه مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، الى جعل المستشفى فضاء للترفيه والإستئناس يمكن المرضى من التغلب على عزلتهم وبعدهم عن ذويهم بالإضافة الى استعادة المستشفى لحيويته كفضاء للرعاية خصوصا خلال فترة الجائحة.

وقال محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في كلمة خلال حفل إطلاق المشروع الذي حضره المستشار الملكي اندري أزولاي، “نتشرف اليوم بإعطاء انطلاقة هذا المشروع الرائد على المستوى الوطني وسندعو الى تعميمه ليشمل كافة أقاليم المملكة لأنه بالموسيقى والمسرح والفن عموما يمكن للمرضى التغلب على وحدتهم ومعاناتهم”.

وأضاف، أن “المستشفيات عادة من ترتبط بالخوف من العلاج والألم لكن هذه المبادرة ستغير هذه المفاهيم،والطفولة المغربية تستحق الكثير من العناية لأنها منبع المستقبل”.

وأكد بنسعيد استعداد الوزارة لدعم مثل هذه المبادرات ليس على مستوى مدينة الرباط فقط بل على المستوى الوطني لخلق جو من الفرح والأريحية داخل المستشفيات تساعد المرضى على الخضوع للعلاجات وتساعد الأطباء كذلك على العمل في فضاء يسوده الفن والموسيقى والتشبث بالحياة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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