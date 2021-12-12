المحامون الشباب يرفضون قرار اجبارهم على الادلاء بجواز التلقيح ويستعدون للتصعيد
رفض المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قرار اجبارية الادلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم ، وذلك عقب المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول هذا القرار.
ودعت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” في بلاغ أصدرته إلى رفض هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي الماس باستقلالية المهنة داعية لتشبت المحامين بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.
وأكد المحامون عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، وقال البلاغ أن هذه “المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وطالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد، والذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه.
24 تعليقات
إذا كان جواز التلقيح مفروضا واجباري فيجب على الحكومة الجديدة أن تفرضه على الجميع بدون استثناء كيفما كانت مهنته…
ربما اللجوء إلى المحلات التجارية مثل (مرجان)لاداعي لجواز التلقيح. هههههههههههه.
هل هناك فصل قانوني يدل على ان جواز التلقيح مفروضا واجباري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنسبة لهيئة المحامات هل هناك مواثيق واصدارات عن السلطة التشريعية باجبار وفرض جواز التلقيح؟؟؟؟.
يجب على مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ان تتحمل مسؤولية قانونية حيال هذا جواز التلقيح.
الم يكن هذآ جواز التلقيح غير قانوني فالدولة تتحمل مسؤوليتها حتى وان استدعى الأمر رفع دعوة ضدهم ….
المشكل الكبير لستم وحدكم لم تلقوا الجرعات هنا جل المغاربة لم يلقحوا … والاكثر من ذالك الكل رافض الجرعة الثالتة..
أغلبية الشعب المغربي لم يتلقوا الجرعة الثالتة. أرقام تدلى من طرف وزارة الصحة كاذبة من أجل التشجيع فقط….
مجرد غضب وتعبير لهيئات المحامين لرفض بجواز التلقيح. ولكن إذا كان الأمر خارج عن السيطرة فلا هروب منه هههههههه.
هذآ الاجبار تعطى للأسف الشديد الطبقة الفقيرة التي لاحولة ولاقوة لها إلا بالله.لجتياز الادارات المغربية.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون إلى زعزعة الاستقرار في البلاد….
جميع الدول لم يعطوا أهمية كبيرة لهذا جواز التلقيح ماعدا المغرب كما يقال المثل المغربي (نايضة فيه البيضة) هههههههههههه.
نتمنى جميع الجمعيات ان تعبر عن برايها عن رفض جواز التلقيح بقيام وقفات احتجاجية ضده…
أنتم كمحامين تدافعون عن حقوق الانسان فيجب عليكم ان تدافعوا عنا وعن قرارات الحكومة التافهة لانها غير قانوني ودستوري ويتنافى مع اي دستور…
يجب اسقاط هذآ القرار العشوائي الذي لا محل له من الاعراب…
قرار غير قانوني وغير منطقي …وليس له وجود في الدستور المغربي عشوائي من طرف الدولة…. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لاندري متى ستنتهي هذه الاسطوانة والسناريوهات الوهمية.ماكفايا استهزاء بنا .. لاجواز تكليخ ….
وجب علينا فرض جواز التلقيح لحمايتنا او لحماية تجارتكم من فيروس الإفلاس هههههههههههه.
تحية وتقدير لابطال المحامين بشجاعتهم وانهم قدوة ممتازة جدا بالنسبة للمجتمع …
يجب علينا ان نتحد ونضع ايدينا واحدة تجمعنا في معارضتنا في اللقاح المفروض وجواز التلقيح الاجباري…