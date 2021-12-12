بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا بسبب تفشي المتحور أوميكرون

2021-12-12 / 9:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

رفعت بريطانيا اليوم الأحد مستوى تحذيرها -بخصوص جائحة كورونا (كوفيد-19)- من المستوى الثالث إلى الرابع، لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، بينما دعا كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقالت الحكومة في بيان إن الأدلة المبكرة تبين أن متحور أوميكرون ينتشر أسرع كثيرا من متحور دلتا، وأن حماية اللقاح من أعراض الإصابة بأوميكرون “منخفضة”.

ويعني المستوى الرابع أن السلطات الصحية ترى أن معدلات العدوى مرتفعة وتمثل ضغطا على خدمات الرعاية الصحية.

وكثفت الحكومة البريطانية تدابير مكافحة تفشي العدوى، لتشمل توسيع حملة إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما اعتبارا من غد الاثنين.

وبدءا من بعد غد، سيُطلب من الأشخاص الملقحين بالكامل والمخالطين لمصابين كورونا، إجراء فحوص المستضدات السريعة يوميا على مدى 7 أيام، فيما سينبغي على الأشخاص غير الملقحين الذين خالطوا مصابين الخضوع لعزل لـ10 أيام، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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