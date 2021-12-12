الصحة العالمية: “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع لكن أعراض المرض غير حادة
أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها، وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراضا طفيفة إلا أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.
وقالت في تقرير أصدرته اليوم الأحد أشارت فيه إلى أن معطياتها غير مكتملة، إن “حالات الإصابات بين الناس بهذه النسخة تم رصدها حتى 9 أكتوبر 2021 في 63 دولة بكل مناطق منظمة الصحة العالمية”.
وذكرت أن نسخة “أوميكرون” لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” يبدو أنها تنتشر بشكل أسرع من المتحورة “دلتا” المسؤولة حاليا عن معظم الإصابات في العالم.
ولم يتم رصد سرعة الانتشار هذا في جنوب إفريقيا فحسب، وإنما كذلك في المملكة المتحدة، حيث تسود أيضا المتحورة “دلتا”.
وتوقعت المنظمة “أن تتفوق أوميكرون على دلتا في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي”.
وعلى الرغم من أن البيانات لا تزال غير كافية لتحديد درجة حدة المرض الذي تسببه المتحورة “أوميكرون”، إلا أن الأعراض في الوقت الحالي تبدو “خفيفة أو معتدلة” في كل من جنوب إفريقيا، حيث ظهرت للمرة الأولى، وفي أوروبا.
وفي شأن اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″، فإن البيانات المحدودة المتاحة وكذلك البصمة الجينية للمتحورة “أوميكرون” تشير إلى “انخفاض في الفعالية” في ما يتعلق بالحماية من “الإصابة والعدوى”.
وتم تسجيل أول إصابة بسلالة “B.1.1.529″، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم “أوميكرون”، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.
وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية بـ”المثيرة للقلق”، أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.
6 تعليقات
اومكرون الحقيقي هو المجاعة والتشرد والارتفاع الساروخي في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والبطالة هذآ هو المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه.
لقد أصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه … إنها لعبة تجارية وسياسية بين العالم……
على هذا الوضع الراهن لمتحور الجديد اوميكرون اكيد ستفرضون علينا الجرعة الرابعة….. هههههههههههه.
حذاري حذاري حذاري حذاري من هذآ المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه…
كيف ينتقل المتحور الجديد اوميكرون عند الإنسان هههههههههههه.
لاندري متى ستنتهي هذه الاسطوانة والسناريوهات الوهمية والكاذب …لآ متحور جديد اومكرون أصلا موجود …ما كفايا لعب بنفسيتنا لقد تحطمت بسببكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بقرارتكم التافهة ….. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…