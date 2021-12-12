خبير عسكري يعدّد ل”هبة بريس“ مزايا مقاتلات F-35 الأمريكية
كشفت صحيفة “جافاج” الإسرائيلية المتخصصة في المعلومات الاستخباراتية، وتقارير إعلامية متطابقة، عن عزم المغرب عقد صفقة تسلح جديدة مع الولايات المتحدة الامريكية، بموجبها سيحصل من الولايات المتحدة الأمريكية على مقاتلات f35 الجديدة.
وأفادت التقارير ذاتها، عن قرب موافقة الإدارة الأمريكية على هذه الصفقة بايعاز من اسرائيل، حيث سيشكل ذلك ثمرة جديدة للتفاهمات الجديدة التي وقع عليها وزير الدفاع الاسرائيلي “بيلي غانتس” والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني “عبد اللطيف لوديي” قبل أيام في الرباط.
ويرى مراقبون أن امكانية موافقة الولايات المتحدة على تزويد المغرب بهذا الطراز المتطور من المقاتلات العسكرية الأمريكية باتت قائمة بشكل كبير، خاصة بعد الاتفاقيات العسكرية المغربية الاسرائيلية، وتناسل أخبار تفيد عن استعداد دولة الإمارات لتمويل هذه الصفقة.
وفي هذا السياق قال الخبير في الشؤون العسكرية محمد شقير، أن المغرب أبدى رغبته في اقتناء طائرة f35، منذ سنتين أو ثلاثة، لأنه يحتاج إلى هذا النوع من الطائرات لإرساء منظومته الدفاعية وتزويد أسطوله الجوي بهذا النوع، الذي يعتبر من أحدث الطائرات العسكرية، والتي تتمثل أساساً في السرعة الفائقة لهذه الطائرة والتي تبلغ سرعة الصوت.
وكشف الخبير العسكري عن مميزات أخرى هامة لهذه الطائرة إذ يتم تجهيزها بصواريخ جو جو، إضافة إلى قدراتها العالية على التخفي عن أجهزة الردادرات، فضلا عن قدراتها الاستخباراتية الكبيرة في جمع المعلومات والتجسس، دون أن يتم كشفها من أجهزة الرادار المعادي.
ولفت شقير على أن زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي للمغرب، شكلت أيضاً إقناع اسرائيل بالضغط على واشنطن قصد السماح بتزويد المغرب بهذه الطائرات، مشيراً إلى أن هذه الرغبة من الممكن أن تتحقق في ظل نتائج ومزايا الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة واسرائيل، كما هو الشأن بالنسبة للإمارات التي وافقت الإدارة الأمريكية على بيعها طائرات من هذا الطراز، بعد أن تحفضت اسرائيل على ذلك.
وخلص المتحدث ذاته إلى إنه وبالنظر إلى الظروف السياسية بالمنطقة، والتوترات المتصاعدة فيها، والتقاطبات الجديدة التي أرساها الاتفاق الثلاثي، فإن اسرائيل ستساعد المغرب على اقتناء هذه الطائرات، خاصة بعد إبداء الإمارات العربية المتحدة استعدادها لتمويل جزء من هذه الصفقة، ما يرفع حظوظ المغرب بشكل أكبر في توقيعها واقتنائها حسب المتحدث نفسه.
2 تعليقات
مع احتراماتي للخبير المذكور و للعلم فالخبير. هو الشخص الذي يكون قد راكم دراسة نظرية عالية في الميدان وخبرة طويلة على مدى سنين حتى يستحق تسمية خبير ،
وبما اننا لا نمتلكF35 كيف يكون لنا خبيرا على F35 اللهم ان كان قد اشتغل عليها خارج المغرب،
وراكم تجارب حول انظمتها ، فالميزة الاولى التي ذكرها وهي السرعة التي تصل الى سرعة الصوت
والحقيقة ان سرعة F35 هي قد تصل الى اسرع من سرعة الصوت ب 1,6 مرة. اما F16 التي نمتلكها فهي تكون اسرع من الصوت ب 2 مرات وهذا يعني ان F16 قد تكون اسرع من F35 باكثر من 400 كلم في الساعة، اذا ميزة السرعة لهذه الطاىرة لا تستحق ان تذكر امام التزاماتها الهائلة امام. F16 هذا بالاضافة ان ثمنها هو تقريبا ثلاث مراتٍ اكثر من ثمن F16 وهذا ا يدل على مزاياها المهة التي لم يتناولها الخبير المعني، قد يكون الخبير قد ذكرها .
لا اريد ان نسقط نفس سقوط طائرتنا F16 في اليمن عندما حاربت هناك ربما دون اجهزة وقائية فتم اسقاطها بسهولة ، وبعد ذلك ارسلت طايرات F16 الى امريكا لتجهيزها بتلك المنظومات. التي كانت قد غابت عن الخبراء
شكرا لاصدقاىنا في كل من دول اسراىيل والامارات العربية المتحدة على وقوفهما الى جانب المغرب ومساعدته في اقتناء طاىرات مقاتلة من طراز 35f من الولايات المتحدة الامريكية هذا الطراز من المقاتلات الحديث التكنولوجيا والمتطور جدا يتميز بمهارات قتالية عالية الدقة في اصابة اهدافها كما انها تعد مقاتلة هجومية خطيرة جدا لا يرصدها رادار ولا اي جهاز اخر وتقطع مسافات طوال في زمن قصير وسرعتها فاىقة الصوت هنيىا لقواتنا المسلحة الملكية الجوية بتزويدها بهذه الصفقة الهاىلة من هذا النوع من الطاىرات القتالية العالية الدقة التي
ستكون دراعا واقيا لبلادنا ودفاعا عن وحدة الترابية من كل اعتداء محتمل عاش المملكة المغربية العلوية الشريفة وعاشت الصحراء المغربية حرة مزدهرة تنعم في تقدم وامن وسلام