أزيد من 10 ألاف مترشح لمباراة التعليم بجهة طنجة

هبة بريس -

أجرى 10658 مترشحة ومترشحا ، أمس السبت، الاختبارات الكتابية لمباراة التوظيف بسلك التعليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأوضح بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديمية بجهة الشمال جرت يوم أمس السبت، وتميزت بإقبال عريض من فئة الشباب والشابات .

وأشار المصدر الى أنه حضر يوم الاختبارات الكتابية 10658 مترشحة ومترشحا من أصل 11585 قدموا طلبات اجتياز الامتحان ، أي بنسبة حضور بلغت 92 في المائة، من بينهم 5539 مترشحة ومترشحا بسلك التعليم الابتدائي تخصص مزدوج، و93 مترشحة ومترشحا بسلك التعليم الابتدائي تخصص اللغة الأمازيغية، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات الكتابية الخاصة بجميع تخصصات التعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي3747 و1279 مترشحة ومترشحا من أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي،مضيفا أنه سجلت أربع حالات غش تم إقصاؤها.

وحسب المصدر ذاته ، يبلغ عدد المناصب المخصصة لجهة طنجة تطوان الحسيمة 1872 منصبا، منها 930 بسلك التعليم الابتدائي ، و719 منصبا بسلكي التعليم الثانوي، و223 منصبا لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، سخرت الأكاديمية ،وفق بلاغها ، كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية، كما جندت فرقا جهوية وأخرى إقليمية لمراقبة عملية الإجراء بـ65 مركزا.

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