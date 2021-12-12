قنصلية متنقلة تقرب الخدمات الإدارية من مغاربة “طوريمولينوس” وضواحيها

2021-12-12 / 7:49 مساءً
1
ياسر الاحيائي - هبة بريس

نظم المركز القنصلي بالجزيرة الخضراء صباح أمس السبت قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة “طوريمولينوس” التابعة للنفوذ الإقليمي “مالقا”، وانطلق الدوام الإداري في الساعة التاسعة صباحا بأحد الفضاءات البلدية ب”طوريمولينوس” ليكتمل في مساء نفس اليوم مسجلا إستفاذة الآلاف من المهاجرين المغاربة من الخدمات الإدارية التي تقدهما القنصلية.

وأنجزت القنصلية المتنقلة عددا كبيرا من الملفات كجوازات السفر البيوميترية وبطائق التعريف الوطنية إلى غير ذلك من الشواهد الإدارية والوكالات إضافة إلى الإجابة عن الإستشارات وتوفير المعلومات اللازمة في هذا الخصوص.

القنصل العام “محمد رفاوي” كان بدوره حاضرا في هذه المبادرة التي إستحسنها الجميع ، إذ أكد ل”هبة بريس” أن تنظيم مثل هذه القنصليات المتنقلة يدخل في صميم التوجيهات الملكية السامية قصد تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد خدماتها بما يتماشى والإستراتيجية الجديدة التي تنهجها وزارة الخارجية لتخفيف الظغط والإزدحام على المراكز القنصلية طيلة أيام الأسبوع.

وعبر مهاجرون مغاربة عن إستحسانهم لأذاء هذه القنصلية، مشددين على ضرورة إستمرارها وتعميمها في المدن الأخرى لما توفره من عناء بالنسبة للجالية المغربية التي تستغل مثل هذه المناسبات لقضاء مآربها الإدارية خاصة في عطل نهاية الأسبوع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد مباراة المغرب والجزاىر .. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد مشجعي الجزائر

بعد مباراة المغرب والجزاىر .. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد…

2021-12-12 / 3:07 مساءً
Photo of شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

2021-12-10 / 6:02 مساءً
Photo of قنصلية برشلونة: من يوقف طغيان وجبروت الكاتبة الخاصة للقنصل العام “شريف الشرقاوي”

قنصلية برشلونة: من يوقف طغيان وجبروت الكاتبة الخاصة للقنصل…

2021-12-10 / 5:53 مساءً
Photo of إسبانيا..إعتقال مغربيين شاركا في عملية الهروب من مطار مايوركا

إسبانيا..إعتقال مغربيين شاركا في عملية الهروب من مطار مايوركا

2021-12-10 / 4:03 مساءً
Photo of تمديد تعليق الرحلات الجوية نحو المغرب ينذر بكارثة إنسانية في صفوف العالقين

تمديد تعليق الرحلات الجوية نحو المغرب ينذر بكارثة إنسانية…

2021-12-10 / 12:45 مساءً
Photo of إيطاليا : حضور وازن ومتنوع للصناعة التقليدية المغربية بمعرض ميلانو

إيطاليا : حضور وازن ومتنوع للصناعة التقليدية المغربية بمعرض…

2021-12-06 / 6:23 مساءً
Photo of فاطمة… مهاجرة مغربية تقود حملة إنسانية للتبرع وسط شوارع برشلونة

فاطمة… مهاجرة مغربية تقود حملة إنسانية للتبرع وسط شوارع…

2021-12-05 / 8:12 مساءً
Photo of إيطاليا :القنصل المغربي بنابولي يلتقي بمحافظ كازيرتا لتعزيز العلاقات

إيطاليا :القنصل المغربي بنابولي يلتقي بمحافظ كازيرتا لتعزيز العلاقات

2021-12-02 / 1:42 مساءً
Photo of لقاء ثنائي مشترك لسفير المغرب بروما مع نظيره الاسرائيلي

لقاء ثنائي مشترك لسفير المغرب بروما مع نظيره الاسرائيلي

2021-12-01 / 3:41 مساءً
Photo of وزارة الخارجية تتكفل بنقل جثمان جريمة برشلونة إلى أرض الوطن

وزارة الخارجية تتكفل بنقل جثمان جريمة برشلونة إلى أرض…

2021-12-01 / 1:55 مساءً

تعليق واحد

  1. مبادرة قيمة لما لها من منفعة مزدوة المتمثلة في تقريب الادارة من اامواطن وتوفير تكاليف التنقل بالضافة الى تخفيف الضغط على المركز القنصلي وتفاجي معاناة طول الانتظار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق