قنصلية متنقلة تقرب الخدمات الإدارية من مغاربة “طوريمولينوس” وضواحيها

ياسر الاحيائي - هبة بريس

نظم المركز القنصلي بالجزيرة الخضراء صباح أمس السبت قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة “طوريمولينوس” التابعة للنفوذ الإقليمي “مالقا”، وانطلق الدوام الإداري في الساعة التاسعة صباحا بأحد الفضاءات البلدية ب”طوريمولينوس” ليكتمل في مساء نفس اليوم مسجلا إستفاذة الآلاف من المهاجرين المغاربة من الخدمات الإدارية التي تقدهما القنصلية.

وأنجزت القنصلية المتنقلة عددا كبيرا من الملفات كجوازات السفر البيوميترية وبطائق التعريف الوطنية إلى غير ذلك من الشواهد الإدارية والوكالات إضافة إلى الإجابة عن الإستشارات وتوفير المعلومات اللازمة في هذا الخصوص.

القنصل العام “محمد رفاوي” كان بدوره حاضرا في هذه المبادرة التي إستحسنها الجميع ، إذ أكد ل”هبة بريس” أن تنظيم مثل هذه القنصليات المتنقلة يدخل في صميم التوجيهات الملكية السامية قصد تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد خدماتها بما يتماشى والإستراتيجية الجديدة التي تنهجها وزارة الخارجية لتخفيف الظغط والإزدحام على المراكز القنصلية طيلة أيام الأسبوع.

وعبر مهاجرون مغاربة عن إستحسانهم لأذاء هذه القنصلية، مشددين على ضرورة إستمرارها وتعميمها في المدن الأخرى لما توفره من عناء بالنسبة للجالية المغربية التي تستغل مثل هذه المناسبات لقضاء مآربها الإدارية خاصة في عطل نهاية الأسبوع.

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