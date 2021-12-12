منيب : “هناك قرصنة للدستور وتجاوز جميع القوانين باسم حالة الطوارئ الصحية”

هبة بريس - الرباط

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد،أن العالم أصبح يتنكر للديمقراطية بعدما ظل يتغنى بها زمنا طويلا ، معتبرة أن جائحة كورونا عرت على الوجه الحقيقي لبلدان كانت تصنف في خانة البلدان “العريقة ديمقراطيا “.

وأضافت منيب الأحد، في ندوة بمقر حزبها بالدار البيضاء، أن ” الدولة تحاول فرض جواز التلقيح بشكل ملتو”، وذلك بغية “تطبيق إجبارية التلقيح مستقبلا“.

وبخصوص منعها من ولوج المؤسسة التشريعية، بسبب عدم توفرها على جواز االتلقيح، قالت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن ” هناك قرصنة الدستور وتجاوز جميع القوانين باسم حالة الطوارئ الصحية ” بحسب تعبيرها.

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