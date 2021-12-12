30.03.2018.Rabat.Nabila Mounib Secrétaire Générale du PSU,lors de la conférence de lancement de l’initiative en soutien au Hirak.l’initiative de six instances constituées de partis politiques, de syndicats et d’associations. Il s’agit de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), la Voie démocratique, la Confédération démocratique du travail (CDT), la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), l’Association marocaine de droits humains (AMDH), ainsi qu’ATTAC Maroc.Lors de cette conférence tenue au siège de l’AMDH à Rabat, les six acteurs ont exposé un programme comportant cinq points, pour «œuvrer à développer le collectif et l’ouvrir à tous les organismes démocratiques désireux d’appuyer le Hirak de Jerada.Mounir Mehimdate/hespress

منيب : “هناك قرصنة للدستور وتجاوز جميع القوانين باسم حالة الطوارئ الصحية”

2021-12-12 / 7:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد،أن العالم أصبح يتنكر للديمقراطية بعدما ظل يتغنى بها زمنا طويلا ، معتبرة أن جائحة كورونا عرت على الوجه الحقيقي لبلدان كانت تصنف في خانة البلدان “العريقة ديمقراطيا “.

وأضافت منيب الأحد، في ندوة بمقر حزبها بالدار البيضاء، أن ” الدولة تحاول فرض جواز التلقيح بشكل ملتو”، وذلك بغية “تطبيق إجبارية التلقيح مستقبلا“.

وبخصوص منعها من ولوج المؤسسة التشريعية، بسبب عدم توفرها على جواز االتلقيح، قالت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن ” هناك قرصنة الدستور وتجاوز جميع القوانين باسم حالة الطوارئ الصحية ” بحسب تعبيرها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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