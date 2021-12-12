مالي تتعهد بتقديم جدول زمني لتنظيم الانتخابات قبل 31 يناير

هبة بريس - وكالات

تعهد الرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصمي غويتا، بتقديم جدول زمني لتنظيم الانتخابات العامة للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) قبل 31 يناير المقبل.

وبعد انقلابين عسكريين، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي وفرضت في قمتها الأخيرة عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات إضافية وهو احتمال يقلق باماكو.

وقبل القمة، كتب الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غانا نانا أكوفو-أدو : “تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 كانون الثاني 2022 كحدّ أقصى، جدولا زمنيا مفصّلا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.

ويساور السلطات المالية القلق من أن تشدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها في القمة السابقة في 7 تشرين الثاني.

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