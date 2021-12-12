اسرائيل تشكر الملك محمد السادس على ترميم التراث اليهودي بمدن المغرب

هبة بريس - الرباط

تقدمت دولة إسرائيل اليوم الأحد 12 دجنبر ، بالشكر للملك محمد السادس، عبر تدوينة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” .

ووجهت دولة اسرائيل الشكر للملك محمد السادس بالقول “كل التقدير لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب على إطلاق برنامج لترميم مئات الأماكن التراثية اليهودية في عدد من مدن المغرب”.

وأضافت أن الملك محمد السادس “أعاد الأسماء الأصلية لبعض الأحياء اليهودية وتم افتتاح بعض المتاحف اليهودية أيضا”، مُعتبرةً أن هذه المبادرات تثبت اهتمام المغرب بالحفاظ على الذاكرة والعادات والقيم اليهودية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1