بسبب “الأزمة الخانقة”..ارتفاع عدد المنازل المعروضة للبيع بسبتة ومليلية المحتلتين

2021-12-12 / 6:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ، بعدد من الاسبان الى عرض منازلهم للبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وكشفت مواقع متخصصة في بيع العقارات على شبكة الأنترنيت، عن عرض عدد كبير من سكان الثغرين السليبين خلال هذه الأيام منازلهم للبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة، حيث أوضح الموقع الإلكتروني “إيديال ليستا” المتخصص في بيع المنازل، عن تواجد 365 عرضا لبيع المنازل في مدينة مليلية حاليا، فيما يوجد 234 عرضا بمدينة سبتة.

وربط عدد من المتتبعين لجوء ساكنة المدينتين المحتلتين الى بيع منازلهم بالازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها المدينتين السليبتين بسبب إغلاق المعابر خاصة تاراخال في سبتة وبني نصار بمليلية، منذ سنة 2020، جراء تفشي جائحة كورونا، ما دفع بعدد من السكان الى بيع مساكنهم مفضلين العيش في شبه الجزيرة الإيبيرية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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