اعتبرها دولة مركزية ..وزير خارجية البرازيل يعلن عن زيارة مرتقبة للمغرب

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الشؤون الخارجية البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، عن زيارة مرتقبة تقوده الى المغرب الذي وصفه بالدولة المركزية في منطقة شمال افريقيا والجسر الرابط بين القارة السمراء وأوربا .

وقال فرانكو فرانسا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل توشيح الرئيس البرازيلي الأسبق، فرناندو أفونسو كولور دي ميلو، بالحمالة الكبرى للوسام العلوي ، أنه “ينبغي تعزيز مستوى التعاون ليس فقط من الجانب التجاري، ولكن أيضا على المستوى الثقافي”، مبرزا أن “العلاقات الثنائية متناغمة للغاية ولديها إمكانات كبيرة للتنمية. وأنا متفائل بالمستقبل”.

وأكد فرانكو فرانسا على “الفرص الكبيرة لتنويع العلاقات التجارية وتعزيزها بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون بين البرازيل والمغرب يمكن أن يستشرف أفاقا واعدة.

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