اعتبرها دولة مركزية ..وزير خارجية البرازيل يعلن عن زيارة مرتقبة للمغرب

2021-12-12 / 6:16 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

كشف وزير الشؤون الخارجية البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، عن زيارة مرتقبة تقوده الى المغرب الذي وصفه بالدولة المركزية في منطقة شمال افريقيا والجسر الرابط بين القارة السمراء وأوربا .

وقال فرانكو فرانسا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل توشيح الرئيس البرازيلي الأسبق، فرناندو أفونسو كولور دي ميلو، بالحمالة الكبرى للوسام العلوي ، أنه “ينبغي تعزيز مستوى التعاون ليس فقط من الجانب التجاري، ولكن أيضا على المستوى الثقافي”، مبرزا أن “العلاقات الثنائية متناغمة للغاية ولديها إمكانات كبيرة للتنمية. وأنا متفائل بالمستقبل”.

وأكد فرانكو فرانسا على “الفرص الكبيرة لتنويع العلاقات التجارية وتعزيزها بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون بين البرازيل والمغرب يمكن أن يستشرف أفاقا واعدة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of في إطار التعاون العسكري بينهما.. الإمارات تمنح المغرب 30 مقاتلة ميراج

في إطار التعاون العسكري بينهما.. الإمارات تمنح المغرب 30…

2021-12-11 / 11:25 مساءً
Photo of هلال: “المغرب يشدد على ضرورة إحصاء سكان مخيمات اللاجئين”

هلال: “المغرب يشدد على ضرورة إحصاء سكان مخيمات اللاجئين”

2021-12-11 / 10:01 مساءً
Photo of الملك ل”الرئيس البوركينابي”: متمنياتنا لشعبكم بأطراد التقدم والازدهار

الملك ل”الرئيس البوركينابي”: متمنياتنا لشعبكم بأطراد التقدم والازدهار

2021-12-11 / 4:48 مساءً
Photo of محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تنصف رئيس جماعة الرتبة بتاونات

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تنصف رئيس جماعة الرتبة بتاونات

2021-12-11 / 1:20 مساءً
Photo of إعادة انتخاب المغرب في مجلس المنظمة البحرية الدولية

إعادة انتخاب المغرب في مجلس المنظمة البحرية الدولية

2021-12-11 / 7:30 صباحًا
Photo of وزير الشؤون الخارجية البرازيلي يزور المغرب قريبا

وزير الشؤون الخارجية البرازيلي يزور المغرب قريبا

2021-12-10 / 9:29 مساءً
Photo of بوريطة : المنظمة الدولية للفرنكوفونية فضاء سياسي للحلول والتنمية المشتركة

بوريطة : المنظمة الدولية للفرنكوفونية فضاء سياسي للحلول والتنمية…

2021-12-10 / 8:07 مساءً
Photo of الصحراء..القضية الوطنية تحظى بدعم واسع في الأمم المتحدة

الصحراء..القضية الوطنية تحظى بدعم واسع في الأمم المتحدة

2021-12-10 / 6:52 مساءً
Photo of في واشنطن…احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات

في واشنطن…احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات

2021-12-10 / 6:18 مساءً
Photo of الصحراء المغربية.. تشاد تجدد التأكيد على سمو دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع

الصحراء المغربية.. تشاد تجدد التأكيد على سمو دور الأمم…

2021-12-10 / 5:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق