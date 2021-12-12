الأمن يطيح بمحترفين “للكريساج” في طنجة

2021-12-12 / 6:08 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تفاعلت ولاية امن طنجة بسرعة وجدية مع معطيات شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه 5 اشخاص بمنطقة بئر الشيفا يقومون بتعريض مواطن للسرقة بالعنف باستعمال السلاح الابيض .

ليتم على الفور مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح هذا الأمن الولائي و مصلحة المداومة و قاعة القيادة و التنسيق ، تبين لها ان مصالحها توصلت بنداء استغاثة من المكان المذكور ، حيث تدخلت على الفور فرقة محاربة العصابات و عناصر الدائرة الامنية السابعة المداومة التي فتحت بحثا في الموضوع تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة .

الابحاث و التحريات الميدانية مكنت من توقيف شخصين يشتبه في ظهورهما في شريط الفيديو المذكور حيث تعرف عليهما الضحية بالايجاب ، و يتعلق الامر بشخصين احدهما من ذوي السوابق العدلية يبلغان من العمر 18 و 22 سنة ، وضعا رهن تدبير الحراسة النظرية للبحث معهما حول ظروف و حيثيات الحادثة .

المصالح الامنية بمنطقة بني مكادة تمكنت ايضا من تحديد هوية الثلاثة الاشخاص المشاركين للموقوفين في عملية السرقة و الضرب و الجرح بالسلاح الابيض و جاري البحث لتوقيفهم و تقديمهم امام العدالة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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