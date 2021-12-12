صابر الرباعي يتألق في أغنيته الجديدة” ورحمة قلبي” في حفل ضخم بمصر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تألق النجم العربي التونسي صابر الرباعي، في واحدة من أضخم السهرات التي أقيمت لإحدي المشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر ، بحضور جماهيري بأحد الفنادق المصنفة..

حضر الفنان الكبير صابر الرباعي بصحبة على المولى وياسر الحريري وكان في استقبالهما طارق عبد المحسن منظم حفل “تي إن جي ” ثم صعد على المسرح بجوار فرقته الموسيقية ومفتتحا وصلته بأغنية “ببساطة” وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الحضور ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة وزوجته اللذان تواجدا بصحبة عدد من مشاهير الجالية التونسية في مصر .

وأعرب الرباعي عن سعادته بوجوده في مختلف المناسبات المصرية التي تجمعه بجمهور “أم الدنيا” .. ثم أشعل الحفل بوصلة طربية من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها “يا عسل”، “مثلت الحب”، ” عالطاير” ،”عمري الجديد” ، “أتحدى العالم” ، “ماتخافش مني” ، “على نار” ، “الله يحميك” ، “عزة نفسي” ، “ضاقت بيك” ، “خلص تارك” ،”عز الحبايب” ،”يللي بجمالك” ، “جرحي ماشفي” .. بالإضافة إلى ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.

تخلل الحفل قيام الرباعي بتوجيه تحية خاصة لصناع أغنية ” ورحمة قلبي” التي أطلقها منذ أربعة أيام وحققت ردود أفعال إيجابية علي مواقع التواصل الإجتماعي وهي للشاعر وليد الغزالي ولحن مدين وطالبهما بالصعود علي خشبة المسرح بصحبة المطرب أحمد جمال – حيث كانوا ضمن الحضور- للمشاركة في تقطيع ال ” تورتة” إحتفالا بالاغنية وبمشاركة عزت هارون “تي إن جي” وعبد الله القاضي خالد عبد الناصر ومنظم الحفل طارق عبد المحسن ” ستريك ميديا”.

وعقب تقطيع ال ” تورتة” حرص صابر علي تقديم أغنية ” ورحمة قلبي” للمرة الأولى في حفل غنائي بمشاركة أحمد جمال ومدين وسط مزيد من آجواء الإثارة وهتافات التشجيع من قبل الحضور.

قدم فقرات الحفل الإعلامي خالد عليش في أول ظهور له عقب عودته وزوجته الإعلامية الرياضية مريهان عمرو من شهر العسل بجنوب إفريقيا حيث تم احتجازهما هناك وعزلهما لمخالطتهما لمريض بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا “ميكرون” كان على طائرتهما.

وفي ختام الحفل وجه الرباعي الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل واتاحة الفرصة له للقاء جمهوره بمصر بالإضافة إلى التنظيم الرائع ل طارق عبد المحسن

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