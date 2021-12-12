المغرب يسعى للحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية والإمارات مُستعدة لدفع ثمن الصفقة

هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة “جافاج” الإسرائيلية المتخصصة في المعلومات الاستخباراتية، أن المغرب يسعى للحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية التي تُعتبر من أقوى وأفتك المقاتلات الحربية في العالم حاليا

وأضاف نفس المصدر، أن الإمارات العربية المتحدة، أعربت عن عزمها دفع ثمن الصفقة لصالح المملكة المغربية في حالة إذا أعطت واشنطن موافقتها على إمداد المغرب بهذه المقاتلات الحربية من أجل تعزيز قدرات ترسانته العسكرية الجوية.

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