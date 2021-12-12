تسجيل 102 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24 ساعة
هبة بريس _ الرباط
اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية
وبهذا الرقم الحديد يكون عدد الاصابات قد ارتفعا الى 951.482 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أية حالة وفاة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي في 14.796.
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6 تعليقات
لاندري هل هذه الأرقام صحيحة أم أرقام وهمية.كورونا انتهت وذهبت بلارجعة هههههههههههه.
المصابين هم الملحقين هههههههههههه.
ما فائدة التلقيح الم يكن ينفع . ولاحظت أرقام مرة منخفظة ومرة مرتفعة ما هذآ التناقد هههههههه.
اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون….. يآرب.
لطفك يارب اللهم ارفع عنا هذآ الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا…
لانريد الرجوع الى الحجر الصحي …يجب علينا مكافحة هذآ الوباء بشتى الطرق…