تسجيل 102 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24 ساعة

2021-12-12 / 4:25 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

وبهذا الرقم الحديد يكون عدد الاصابات قد ارتفعا الى 951.482 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أية حالة وفاة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي في 14.796.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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