لا سيارة أو سائق بعد اليوم.. إسرائيل تجرد عائلة نتانياهو من الحماية

2021-12-12 / 4:15 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قررت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إنهاء الحماية الأمنية المقدمة لعائلة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة حاليا، بنيامين نتانياهو، بدءا من الاثنين، وذلك بعد ستة أشهر من فقدانه منصبه.

وجاء القرار، بعد اجتماع للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، التي نقلت عن مصدر حضر الاجتماع أنه: “لم ير أي منها سببا لتمديد الحماية”.

وتقول الصحيفة إن القرار يعني أن زوجة رئيس الوزراء السابق، سارة نتنياهو، وابنيها يائير وأفنير لن يحصلوا بعد الآن على سيارة وسائق بتمويل من الدولة.

وعندما كان والده رئيسا للوزراء، اشتهر يائير بالاستعانة بسائق لتوصيله وأصدقائه إلى ناد للتعري في تل أبيب، حيث سجل السائق محادثاته وسربها للصحافة.

لكن رئيس الوزراء السابق نفسه، ليس مشمولا بالقرار الجديد، وسيظل محميا لمدة 20 عاما.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة لنتانياهو ان الأسرة منزعجة للغاية من القرار، وأنه قد يؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر، مشيرين إلى “حملات كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وغرد يائير نتانياهو، على تويتر أنه عندما اشتكى من تهديد بإلحاق الأذى به، لم يتم التعامل مع الأمر بشكل صحيح.

واتهم يائير رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي بأنه يساري، لأنه يعارض السماح للسلطة الفلسطينية بالانهيار.

وفي محاولة لاستباق القرار، قدم نتانياهو شكوى للشرطة ضد مجموعة ناشطة سياسية لما قال إنه “تحريض على العنف” ضد أسرته.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. هد الشيئ اللي خاص اطبقوه في المغرب مثل بن زيدان و كل الوزيراء اللي بعد انتهاء المناصب كذالك ينتهي صرف الاموال الدولة في الحرسة و السائيق و السيارة الدولة و المحروقات ووو لان هد الاموال الطائيلة اللي تتصرف على كل وزير اللي منتهي اللثي جمع اموال طائلة و املاك و الفيلات و السياراة الفارهة يجيب صرف هده الاموال في التعليم و الصحة و على الفقراء و البمحتاجين هدي هيا الدمقراطية .

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