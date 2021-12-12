لا سيارة أو سائق بعد اليوم.. إسرائيل تجرد عائلة نتانياهو من الحماية

هبة بريس _ وكالات

قررت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إنهاء الحماية الأمنية المقدمة لعائلة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة حاليا، بنيامين نتانياهو، بدءا من الاثنين، وذلك بعد ستة أشهر من فقدانه منصبه.

وجاء القرار، بعد اجتماع للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، التي نقلت عن مصدر حضر الاجتماع أنه: “لم ير أي منها سببا لتمديد الحماية”.

وتقول الصحيفة إن القرار يعني أن زوجة رئيس الوزراء السابق، سارة نتنياهو، وابنيها يائير وأفنير لن يحصلوا بعد الآن على سيارة وسائق بتمويل من الدولة.

وعندما كان والده رئيسا للوزراء، اشتهر يائير بالاستعانة بسائق لتوصيله وأصدقائه إلى ناد للتعري في تل أبيب، حيث سجل السائق محادثاته وسربها للصحافة.

لكن رئيس الوزراء السابق نفسه، ليس مشمولا بالقرار الجديد، وسيظل محميا لمدة 20 عاما.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة لنتانياهو ان الأسرة منزعجة للغاية من القرار، وأنه قد يؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر، مشيرين إلى “حملات كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وغرد يائير نتانياهو، على تويتر أنه عندما اشتكى من تهديد بإلحاق الأذى به، لم يتم التعامل مع الأمر بشكل صحيح.

واتهم يائير رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي بأنه يساري، لأنه يعارض السماح للسلطة الفلسطينية بالانهيار.

وفي محاولة لاستباق القرار، قدم نتانياهو شكوى للشرطة ضد مجموعة ناشطة سياسية لما قال إنه “تحريض على العنف” ضد أسرته.

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