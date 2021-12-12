بعد مباراة المغرب والجزاىر .. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد مشجعي الجزائر
هبة بريس
توعدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، المشجعين الجزائريين الذين كانوا قد احتفلوا السبت في شوارع باريس بالفوز على المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العرب، بالعقاب، بعد اتهامهم بمهاجمة السلطات الأمنية.
ونشرت لوبان مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر، الأحد، يظهرا عدد من المشجعين، يحتفلون في طريق عام بين السيارات، حيث استلقى أحدهم على سيارة تابعة للشرطة.
وقالت مرشحة اليمين المتطرف، إن “نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر”، في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث والعشرين من أبريل المقبل.
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3 تعليقات
شكرأ مارين أعانك ألله علي تربية الخارجين عن القانون المنحلين خلقيا وغير مربين ارجعوا الي بلادكم لاعادة تربيتكم فمن جاء بكم الي فرنسا اليس الفقر ولقمة العيش ألله ينعل اللي ما يحشم
انا غادي نصوت عليها
لا تفرحوا كثيرا ايها المصابون بالفصام فهذه السيدة لا تتوعد الجزائريين فقط ولكنها توعدكم. انتم وكل العرب والمسلمين حتى ولو كانت تربية بعضهم ارقى من تربيتها، لذلك تمهلوا فسياتي دورهم لانكن لم تريدوا التعلق بحبل الله وتعلقهم بحبل هذه العاقة،