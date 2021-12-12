بعد مباراة المغرب والجزاىر .. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد مشجعي الجزائر

2021-12-12 / 3:07 مساءً
0
هبة بريس

توعدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، المشجعين الجزائريين الذين كانوا قد احتفلوا السبت في شوارع باريس بالفوز على المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العرب، بالعقاب، بعد اتهامهم بمهاجمة السلطات الأمنية.

ونشرت لوبان مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر، الأحد، يظهرا عدد من المشجعين، يحتفلون في طريق عام بين السيارات، حيث استلقى أحدهم على سيارة تابعة للشرطة.

وقالت مرشحة اليمين المتطرف، إن “نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر”، في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث والعشرين من أبريل المقبل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

2021-12-10 / 6:02 مساءً
Photo of قنصلية برشلونة: من يوقف طغيان وجبروت الكاتبة الخاصة للقنصل العام “شريف الشرقاوي”

قنصلية برشلونة: من يوقف طغيان وجبروت الكاتبة الخاصة للقنصل…

2021-12-10 / 5:53 مساءً
Photo of إسبانيا..إعتقال مغربيين شاركا في عملية الهروب من مطار مايوركا

إسبانيا..إعتقال مغربيين شاركا في عملية الهروب من مطار مايوركا

2021-12-10 / 4:03 مساءً
Photo of تمديد تعليق الرحلات الجوية نحو المغرب ينذر بكارثة إنسانية في صفوف العالقين

تمديد تعليق الرحلات الجوية نحو المغرب ينذر بكارثة إنسانية…

2021-12-10 / 12:45 مساءً
Photo of إيطاليا : حضور وازن ومتنوع للصناعة التقليدية المغربية بمعرض ميلانو

إيطاليا : حضور وازن ومتنوع للصناعة التقليدية المغربية بمعرض…

2021-12-06 / 6:23 مساءً
Photo of فاطمة… مهاجرة مغربية تقود حملة إنسانية للتبرع وسط شوارع برشلونة

فاطمة… مهاجرة مغربية تقود حملة إنسانية للتبرع وسط شوارع…

2021-12-05 / 8:12 مساءً
Photo of إيطاليا :القنصل المغربي بنابولي يلتقي بمحافظ كازيرتا لتعزيز العلاقات

إيطاليا :القنصل المغربي بنابولي يلتقي بمحافظ كازيرتا لتعزيز العلاقات

2021-12-02 / 1:42 مساءً
Photo of لقاء ثنائي مشترك لسفير المغرب بروما مع نظيره الاسرائيلي

لقاء ثنائي مشترك لسفير المغرب بروما مع نظيره الاسرائيلي

2021-12-01 / 3:41 مساءً
Photo of وزارة الخارجية تتكفل بنقل جثمان جريمة برشلونة إلى أرض الوطن

وزارة الخارجية تتكفل بنقل جثمان جريمة برشلونة إلى أرض…

2021-12-01 / 1:55 مساءً
Photo of إيطاليا : القنصل العام المغربي بميلانو يزور محافظ بافيا

إيطاليا : القنصل العام المغربي بميلانو يزور محافظ بافيا

2021-11-30 / 10:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق