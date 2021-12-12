بعد مباراة المغرب والجزاىر .. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد مشجعي الجزائر

هبة بريس

توعدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، المشجعين الجزائريين الذين كانوا قد احتفلوا السبت في شوارع باريس بالفوز على المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العرب، بالعقاب، بعد اتهامهم بمهاجمة السلطات الأمنية.

ونشرت لوبان مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر، الأحد، يظهرا عدد من المشجعين، يحتفلون في طريق عام بين السيارات، حيث استلقى أحدهم على سيارة تابعة للشرطة.

وقالت مرشحة اليمين المتطرف، إن “نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر”، في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث والعشرين من أبريل المقبل.

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