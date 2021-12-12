أغنى 10 أطفال في العالم لعام 2021

هبة بريس _ وكالات

عندما نفكر بأغنى الناس في العالم، فإن أذهاننا تتجه تلقائيا نحو البالغين الذين حققوا أداء جيدا في حياتهم المهنية. لكن هل تعلم أن هناك حفنة من الأطفال يعتبرون الأغنى بسبب ميراثهم؟

وفي هذا الإطار ألقت مجلة “CEOWORLD” الضوء على أسماء 10 أطفال ممن يمتلكون ثروة ضخمة ويعيشون أسلوب حياة باهظ الثمن.

1- الأمير جورج الكسندر لويس، صافي الثروة: 1 مليار دولار.

يحتل الأمير جورج من كامبريدج المرتبة الأولى في القائمة. ولد في 22 يوليو 2013 للأمير ويليام والدوقة كاترين، ويعد من أصغر المليارديرات في العالم. في حين أن معظم الثروة التي جمعها ترجع إلى ولادته في العائلة المالكة، فلا شك أن صاحب السمو الملكي هو حاليا أغنى طفل في العالم.

2- فيبي أديل غيتس، صافي الثروة: 1 مليار دولار

فيبي هي آخر أبناء بيل وميليندا غيتس. على الرغم من عدم لفتها الأنظار معظم الوقت، فقد تم التكهن بأنها سترث حوالي مليار دولار. مما يجعلها تحتل مكانا بين أغنى الناس في العالم.

3- بلو أيفي كارتر، صافي الثروة: 1 مليار دولار.

بلو أيفي هو اسم آخر يتصدر قائمة أغنى الأطفال حول العالم. ولدت للمغنيين المشهورين بيونسيه وجاي زي، ويعتقد أنها سترث مليار دولار. إلى جانب الأصول والسلع الأخرى تجعلها واحدة من أغنى الأطفال اليوم

4- سوري كروز، صافي الثروة: 800 مليون دولار.

سوري كروز هي ابنة الممثلين المشهورين توم كروز وكاتي هولمز. منذ لحظة ولادتها، كانت سوري المفضلة لدى المصورين. يبلغ صافي ثروتها اليوم حوالي 800 مليون دولار سترثها بعد وفاة والديها

5- نوكس جولي بيت وفيفيان جولي بيت،

صافي الثروة: 200 مليون دولار.

نوكس وفيفيان هما ابنا براد بيت وأنجلينا جولي. تم إطلاق التوأم على المسرح العالمي منذ لحظة ولادتهما، حيث بيعت أول صورة لهما بمبلغ مليون دولار. اليوم يبلغ صافي ثروتهما 200 مليون دولار.

6- إيمي وماكسميليان مونيز، صافي الثروة: 200 مليون دولار.

إيمي وماكس هما ابنا جينيفر لوبيز ومارك أنتوني. منذ ولادتهما، تعرض الطفلان للوهج الإعلامي بفضل تراثهما الأبوي. تقدر الثروة التراكمية التي ورثها التوأم بحوالي 200 مليون دولار، مما يجعلهما من أغنى الأطفال في العالم.

7- دانيلين بيركهيد، صافي الثروة: 59 مليون دولار.

أصبحت دانيلين وريثة ثروة والدتها، بشكل صادم بعد وفاة الأخيرة. بعد ترشيحها لتكون وجه مجموعة Guess Girl’s Spring Line في عام 2013، ظهرت بانتظام في قائمة أغنى الأطفال حول العالم.

8- نيك دالويزيو، صافي الثروة: 30 مليون دولار.

نيك دالواسيو هو الاسم الوحيد في القائمة، وهو مليونير عصامي. من المملكة المتحدة، حصل العبقري التكنولوجي الشاب على لقب “مبتكر العام”. تبلغ ثروته الصافية الحالية 30 مليون دولار.

9- أبيجيل برسلين، صافي الثروة: 12 مليون دولار.

بدأت المغنية الأمريكية كممثلة حياتها المهنية في سن 3 سنوات. مع العديد من الإنجازات تحت اسمها، تمتلك أبيجيل حاليا ثروة صافية قدرها 12 مليون دولار، وهي واحدة من أغنى الأطفال في العالم.

10- جيدن سميث، صافي الثروة: 8 ملايين دولار،

جادين سميث هو ابن الممثل الشهير ويل سميث الذي ظهر لأول مرة في عام 2006 في “السعي وراء السعادة”. منذ ذلك الحين، عمل في العديد من الأفلام الشعبية وجمع ثروة قدرها 8 ملايين دولار.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7