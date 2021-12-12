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بنك المغرب يحذر من إشعار احتيالي باسمه

2021-12-12 / 1:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

حذر بنك المغرب من إشعار إحتيالي توصل به بعض المواطنين يدعوهم إلى التقدم إلى وكالاته قصد الحصول على جائزة عبارة عن شيك بنكي.

وأوضح بنك المغرب، في إعلان نشر على موقعه الالكتروني، أنه “أحيط علما بتوصل بعض المواطنين بإشعار على هواتفهم النقالة يدعوهم إلى التقدم إلى وكالاته قصد الحصول على جائزة عبارة عن شيك بنكي”.

وأكد البنك المركزي بشكل قاطع أنه ليس الجهة المرسلة لهذا الإشعار وبأنه لا يتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بمحتواه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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