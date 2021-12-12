إسرائيل رفضت تزويد الإمارات بمنظومات دفاع جوي

هبة بريس _ وكالات

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” النقاب عن أن إسرائيل رفضت طلباً إماراتياً بتزويدها بمنظومات دفاع جوي من إنتاجها.

وفي تقرير نشرته اليوم، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل لم تقبل طلباً تقدمت به الإمارات بتزويدها بمنظومة “القبة الحديدية” التي تستخدم في اعتراض الصواريخ قصيرة المدى، ومنظومة “العصا السحرية”، والتي يطلق عليها أيضاً “مقلاع داود”، والتي تستخدم في اعتراض الصواريخ المجنحة.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ترفض تزويد الإمارات بمنظومتي الدفاع بسبب سماحها للإيرانيين بدخول أراضيها والتحرك فيها بحرية.

ولفتت إلى أن قيمة صفقة شراء المنظومات الدفاعية التي تطالب بها الإمارات تبلغ مليارات الدولارات.

وأشارت إلى أنه على الرغم من رفض إسرائيل الطلب الإماراتي؛ فإنها في المقابل تخشى أن تربط أبوظبي تقاربها مع إيران بالحصول على هاتين المنظومتين.

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