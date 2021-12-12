إسرائيل رفضت تزويد الإمارات بمنظومات دفاع جوي

2021-12-12 / 1:51 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” النقاب عن أن إسرائيل رفضت طلباً إماراتياً بتزويدها بمنظومات دفاع جوي من إنتاجها.

وفي تقرير نشرته اليوم، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل لم تقبل طلباً تقدمت به الإمارات بتزويدها بمنظومة “القبة الحديدية” التي تستخدم في اعتراض الصواريخ قصيرة المدى، ومنظومة “العصا السحرية”، والتي يطلق عليها أيضاً “مقلاع داود”، والتي تستخدم في اعتراض الصواريخ المجنحة.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ترفض تزويد الإمارات بمنظومتي الدفاع بسبب سماحها للإيرانيين بدخول أراضيها والتحرك فيها بحرية.

ولفتت إلى أن قيمة صفقة شراء المنظومات الدفاعية التي تطالب بها الإمارات تبلغ مليارات الدولارات.

وأشارت إلى أنه على الرغم من رفض إسرائيل الطلب الإماراتي؛ فإنها في المقابل تخشى أن تربط أبوظبي تقاربها مع إيران بالحصول على هاتين المنظومتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا

عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا

2021-12-12 / 12:28 مساءً
Photo of أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي.. بينيت يزور الإمارات اليوم

أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي.. بينيت يزور الإمارات اليوم

2021-12-12 / 11:14 صباحًا
Photo of كاليدونيا الجديدة تصوت في استفتاء جديد على الاستقلال عن فرنسا

كاليدونيا الجديدة تصوت في استفتاء جديد على الاستقلال عن…

2021-12-12 / 10:43 صباحًا
Photo of دراسة تتوقع حصيلة ثقيلة لوفيات أوميكرون ببريطانيا

دراسة تتوقع حصيلة ثقيلة لوفيات أوميكرون ببريطانيا

2021-12-12 / 9:09 صباحًا
Photo of مصرع العشرات و انهيار بنايات في إعصار قوي يضرب أمريكا

مصرع العشرات و انهيار بنايات في إعصار قوي يضرب…

2021-12-11 / 9:01 مساءً
Photo of هيئة الصحة العامة بفرنسا ترخص لاستخدام مضادات الأجسام

هيئة الصحة العامة بفرنسا ترخص لاستخدام مضادات الأجسام

2021-12-11 / 7:31 مساءً
Photo of في نيوزيلندا.. شخص يتلقى 10 لقاحات ضد كورونا في يوم واحد

في نيوزيلندا.. شخص يتلقى 10 لقاحات ضد كورونا في…

2021-12-11 / 3:15 مساءً
Photo of البحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور كورونا “أوميكرون”

البحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور كورونا “أوميكرون”

2021-12-11 / 1:58 مساءً
Photo of سويسرا تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاما

سويسرا تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاما

2021-12-11 / 11:11 صباحًا
Photo of “فايزر”: جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة “أوميكرون”‏

“فايزر”: جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة…

2021-12-11 / 9:49 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق