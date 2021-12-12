فيديو لنجم منتخب الجزائر يثير الجدل بعد ديربي المغرب

هبة بريس _ رياضة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه نجم منتخب الجزائر يوسف بلايلي مسنودا من أعضاء الطاقم الطبي، وذلك عقب انتهاء المباراة التي جمعت “الخضر” بمنتخب المغرب، ما أثار الجدل بشأن وضعه الصحي.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن بلايلي شعر، بالدوار، ما دفع بالطاقم الطبي للمنتخب الوطني، بنقله إلى المستشفى للتأكد من حالته.

وأهدت ركلات الترجيح آخر بطاقات الدور نصف النهائي من كأس العرب في كرة القدم للجزائر التي جردت المغرب من اللقب عندما تغلبت عليه 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 السبت في ختام الدور ربع النهائي.

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