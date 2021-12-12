عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا

2021-12-12 / 12:28 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

احتشد عشرات الألوف في فيينا، اليوم السبت، احتجاجا على القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا في النمسا، ومنها التطعيم الإلزامي وأوامر البقاء في المنازل لغير الحاصلين على أي لقاح.

وجرى تنظيم الاحتجاج، الذي شارك فيه ما يقدر بنحو 44 ألفا، في وجود حوالي 1400 شرطي. وجاء في أعقاب احتجاج مماثل في العاصمة النمساوية الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة، إنها “ألقت القبض على ثلاثة محتجين لارتكابهم مخالفات من بينها استخدام مفرقعات وتجاهل وضع الكمامات”.

وأضافت، أن صحفيين كانوا يغطون الاحتجاج، الذي بدأ في ساحة هيلدنبلاتس، هوجموا بكرات الثلج والجليد في حين وقع صحفي ضحية محاولة اعتداء.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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