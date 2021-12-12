أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي.. بينيت يزور الإمارات اليوم

هبة بريس _ وكالات

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات، اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد غدا، في زيارة تقول رويترز إنها الأعلى مستوى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقال مكتب بينيت في بيان “يغادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الأحد (..) إلى الإمارات”، موضحا أنه “من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء غدا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد”.

وكانت الإمارات أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في صيف العام 2020 ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي انضمت إليها لاحقا البحرين والسودان والمغرب.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زار الإمارات أواخر يونيو الماضي، وقام بتدشين أول سفارة لإسرائيل في الخليج.

وبعد الاتفاقية الإبراهيمية، تعاونت الإمارات وإسرائيل في مجالات عدة، بما في ذلك الجانب العسكري من خلال مناورات بحرية مشتركة أقيمت الشهر الماضي بمياه البحر الأحمر مع الأسطول الخامس الأميركي والبحرية البحرينية في تدريب قالت عنه إسرائيل إنه ضد تموضع إيران البحري.

كما تأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران ولقائه برئيسها، إبراهيم رئيسي، في طهران خلال زيارة رسمية لأرفع مسؤول خليجي منذ سنوات.

وتنظر إسرائيل إلى إيران على أنها تمثل تهديدا وجوديا، وحذرت من أنها ستستخدم القوة العسكرية إذا لزم الأمر لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. كما تخوض معها ما يسمى بـ “حرب الظل” في البحر بين الفينة والأخرى.

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