أكادير : إعتقال تاجر مخدرات وسط سوق شعبي

2021-12-12 / 10:26 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سقط في قبضة رجال الدرك بالمركز الترابي الدراركة التابع لسرية أكادير ،يوم أمس السبت، أحد أكبر تجار المخدرات، سبق وأن صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية.

وكانت المصالح الدركية، قد باشرت منذ عدة أشهر عمليات البحث والتمشيط من أجل إيقاف تاجر المخدرات ، والذي جعل من ضفاف واد سوس مكان لترويج الممنوعات وكذلك الاختباء من أعين السلطات الأمنية.

غير أن إخبارية توصلت بها المصالح الدركية، عجلت بإعتقاله وسط سوق شعبي بمنطقة الدراركة شرق أكادير، وبحوزته كمية من مخدر ” الشيرا” كان بصدد توزيعها على زبناءه .

هذا، وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على انظار النيابة العامة .

وكانت عدد من المراكز الترابية للدرك تحت إشراف القيادة الإقليمية للدرك لأكادير إداوتنان، قد قادت عمليات أمنية روتينية لمحاربة كافة الشوائب الأمنية، اسفرت عن توقيف عدد من المروجين وحجز كميات مهمة من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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