911 مترشحة ومترشحا يجتازون بإقليم الجديدة مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات + فيديو

2021-12-12 / 10:11 صباحًا
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هبة بريس _ احمد مصباح

أحمد مصباح – الجديدة

اجتاز 911 مترشحة ومترشحا بإقليم الجديدة، اليوم السبت 11 دجنبر 2021، مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شقها الكتابي.
هذا، وأشرف بمدينة الجديدة، رشيد شرويت، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للجديدة، الذي كان مرفوقا برؤساء المصالح الإدارية والتربوية، على انطلاق الاختبارات الكتابية، في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، داخل 46 قاعة بمراكز الامتحانات الثلاثة المخصصة لإجرائها، وهي مركز الثانوية-التأهيلية ابن خلدون، ومركز الثانوية-التأهيلية القاضي عياض، ومركز الثانوية-التأهيلية محمد الرافعي.
وقد وقف المسؤول الإقليمي، خلال الزيارات الميدانية والتفقدية التي قادته تباعا إلى مراكز الامتحانات، إلى جانب رؤساء المراكز الثلاثة، على سير جميع العمليات المتعلقة بإجراء الاختبارات الكتابية، التي أشرف عليها 290 طاقما من أطقم التنظيم والمراقبة،  وذلك انطلاقا من تسليم أوراق المواضيع إلى رؤساء المراكز، التي تم نقلها تحت حراسة أمنية مشددة؛ وفتح الأظرفة؛ واستقبال المترشحات والمترشحين، وولوجهم إلى فضاء المراكز والقاعات، في احترام تام للبرتوكول الصحي المعتمد.
هذا، ووفرت الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء-سطات، المستلزمات والوسائل الضرورية، ناهيك عن التتبع والتوجيه.
وفي تصريح صحفي، أشاد المدير الإقليمي بالسلطات الترابية والأمنية على نجاعة التدابير التنظيمية، التي واكبت هذه المحطة الهامة؛ وبالمترشحات والمترشحين الذين حضروا بكثافة، على التزامهم بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة؛ كما نوه بانخراط الأطر الإدارية والتربوية، التي ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

 

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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