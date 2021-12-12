تازة .. وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى شجرة للزيتون خلال عملية الجني

2021-12-12 / 9:25 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

ع محياوي _ هبة بريس

أفادت مصادر ل” هبة بريس” أن شخص في عقده الرابع توفي يوم أمس السبت ، أثناء جني الزيتون في إحدى الدواوير بجماعة بني فراسن بدائرة وادي أمليل إقليم تازة .
و تعود تفاصيل الواقعة حسب ذات المصدر، في الوقت الذي كان فيه الهالك بصدد جني الزيتون فقد توازنه وسقط من أعلى شجرة وأصيب على مستوى الرأس.
وفور علمهم بالحادث حلت عناصر الدرك الملكي الى عين المكان للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الموضوع للكشف عن ظروف وفاة الهالك بتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما جثة الهالك وضعت بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتازة لإخضاعها للتشريح الطبي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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