الوزير خالد ايت الطالب

ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالزمامرة يجر آيت الطالب للمساءلة البرلمانية

2021-12-12 / 9:13 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

وجهت؛ نجوى ككوس،عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالزمامرة.

وجاء في السؤال الكتابي لككوس:”أن ساكنة الزمامرة تشتكي من تردي الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي للمدينة، وضعف الموارد البشرية، ونقص التجهيزات الأساسية وقلة التخصصات المطلوبة، خصوصا المتصلة بطب النساء والتوليد، لا سيما بعد تداول مقطع فيديو يتعلق بعملية ولادة داخل بهو المستشفى”.

وتساءلت:”لذا نساءلكم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالزمامرة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. المغرب ليس لديه المستشفيات العمومية المجهزة بالموارد التقنية و الموارد البشرية
    المستشفيات بالمغرب تستقبل المرضى لتعيد توزيعهم على المصحات
    التخطيط لافراغ المستشفيات من السكانير بانواع او تعطيله الدائم و طول مدة الروديفو و تخفيض اجرة الاطباء هو تخطيط لكي يصبح قطاع الصحة مؤدى عنه هو تخطيط لكي تصبح المستشفيات العمزمية مصحات خصوصية
    سيأتي يوما و ستباع جميع المستشفيات العمومية

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