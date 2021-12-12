الوزير خالد ايت الطالب

ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالزمامرة يجر آيت الطالب للمساءلة البرلمانية

2021-12-12 / 9:13 صباحًا
0
هبة بريس _ الرباط

وجهت؛ نجوى ككوس،عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالزمامرة.

وجاء في السؤال الكتابي لككوس:”أن ساكنة الزمامرة تشتكي من تردي الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي للمدينة، وضعف الموارد البشرية، ونقص التجهيزات الأساسية وقلة التخصصات المطلوبة، خصوصا المتصلة بطب النساء والتوليد، لا سيما بعد تداول مقطع فيديو يتعلق بعملية ولادة داخل بهو المستشفى”.

وتساءلت:”لذا نساءلكم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالزمامرة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : إعتقال تاجر مخدرات وسط سوق شعبي

أكادير : إعتقال تاجر مخدرات وسط سوق شعبي

2021-12-12 / 10:26 صباحًا
Photo of وزارة الفلاحة تفاجىء الراعي مول الخبزة وصديقه إسماعيل بأطنان من الشعير وتجهيزات اخرى(فيديو)

وزارة الفلاحة تفاجىء الراعي مول الخبزة وصديقه إسماعيل بأطنان…

2021-12-12 / 10:00 صباحًا
Photo of تنسيقية تسجل ردة حقوقية بجميع الدول المغاربية

تنسيقية تسجل ردة حقوقية بجميع الدول المغاربية

2021-12-12 / 9:53 صباحًا
Photo of تازة .. وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى شجرة للزيتون خلال عملية الجني

تازة .. وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى شجرة…

2021-12-12 / 9:25 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-12 / 7:00 صباحًا
Photo of أكادير.. تقسيم المصيدة الوسطى يلقى الترحيب من الربابنة

أكادير.. تقسيم المصيدة الوسطى يلقى الترحيب من الربابنة

2021-12-11 / 11:49 مساءً
Photo of أشغال “الترامواي” و “الباصواي” تخنق البيضاء و تثير امتعاض مستعملي الطريق

أشغال “الترامواي” و “الباصواي” تخنق البيضاء و تثير امتعاض…

2021-12-11 / 11:26 مساءً
Photo of عناصر الدرك تشرع في التحقق من جوازات التلقيح بمداخل الدار البيضاء

عناصر الدرك تشرع في التحقق من جوازات التلقيح بمداخل…

2021-12-11 / 10:38 مساءً
Photo of منذ إعلان أول حالة.. قرابة مليون مغربي أصيبوا بفيروس كورونا

منذ إعلان أول حالة.. قرابة مليون مغربي أصيبوا بفيروس…

2021-12-11 / 6:12 مساءً
Photo of الصحفي فهد يعتة في ذمة الله

الصحفي فهد يعتة في ذمة الله

2021-12-11 / 5:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق