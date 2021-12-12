ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالزمامرة يجر آيت الطالب للمساءلة البرلمانية

هبة بريس _ الرباط

وجهت؛ نجوى ككوس،عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالزمامرة.

وجاء في السؤال الكتابي لككوس:”أن ساكنة الزمامرة تشتكي من تردي الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي للمدينة، وضعف الموارد البشرية، ونقص التجهيزات الأساسية وقلة التخصصات المطلوبة، خصوصا المتصلة بطب النساء والتوليد، لا سيما بعد تداول مقطع فيديو يتعلق بعملية ولادة داخل بهو المستشفى”.

وتساءلت:”لذا نساءلكم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بالزمامرة”.

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