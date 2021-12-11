أكادير.. تقسيم المصيدة الوسطى يلقى الترحيب من الربابنة

ع اللطيف بركة _ هبة بريس

دفع توجه الوزارة الوصية، لبلوغ محور الاستدامة، وضمان تحقيق أسس الحفاظ على الثروة السمكية، والقاضي بتقسيم المصيدة الوسطى، جمعية ربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية إلى تثمين التوجه.

وأشار بيان لجمعية ربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية، إلى أهمية تحقيق التثمين المراهن عليه في استراتيجية أليوتيس، وموردا بأن الربابنة هم المعنيون بالدرجة الأولى باجراء تقسيم المصيدة الوسطى.

وسيحد القرار، وفق البيان، من الاكتظاظ الكبير في بعض الموانئ، فضلا عن تجنيب المغرب ضياع ثروته السمكية باعتبار الضغط الممارس على مصائد بحد ذاتها، وسيأخذ بعين الاعتبار جانب سلامة البحارة، والحفاظ على حالة المراكب.

وسيشكل القرار، الذي كان منتظرا من المهنيين، إضافة لمجموع الإجراءات والتدابير التي فعلها قطاع الصيد البحري، إلى جانب المعهد الوطني للبحث في الصيد، والتي كان أبرزها إقرار كوطا سنوية فردية، في توجه عقلاني يرمي التحكم في مجهود الصيد، وتقنين حجم الكميات المسموح بصيدها.

وسيضع القرار الأخير لوزارة الصيد البحري حدا للعشوائية التي يعرفها القطاع، وللتنقل الفوضوي بين خمسة موانئ في المصيدة الأطلسية الوسطى للأسماك السطحية الصغيرة.

وسيمكن القرار، وفق ذات المصدر، من إيقاف الازدحام وتحقيف السلاسة داخل الموانئ، ومحاربة التضخم في حجم المفرغات وتداعياته على الأثمنة، فضلا عن إعادة الاعتبار لجودة المنتجات البحرية المراهن عليها، عوض انتظار ساعات طويلة قبل بلوغ الأرصفة للتفريغ.

ونوه حفيظ بن جعة، رئيس جمعية ربابنة الصيد الساحلى بأكادير والموانئ الجنوبية، بالقرار الوزاري الأخير، ومضيفا بأن تجاوب الجمعية مع القرار يندرج في سياق المقاربة التشاركية المهنية للاهتمام بمهنة الصيد البحري الساحلي و تطويرها ومتابعة المهنيين وقضاياهم، إلى جانب وضع القواعد وتحديد المعايير وصياغة الخطوط العريضة والتفصيلية طبقا لبنود إستراتيجية أليوتيس.

وشدد بن جعة على حرص الجمعية على تعزيز العلاقة المهنية مع وزارة الصيد البحري، لسيما في ظل تزايد بوادر العشوائية المتمثلة في الاكتظاظ في الموانئ والضغط الكبير على مصيدة دون أخرى، وصعوبة تسويق المنتجات المصطادة التي يكون مصيرها معامل دقيق السمك.

وتستدعي المرحلة، وفق المتحدث، تفعيل القرار الوزاري لتسوية الاختلالات، بالشكل الذي يضمن الصالح العام للمهنة والمهنيين وذلك بالاختيار القبلي للمصيدة.

جدير بالذكر أن غالبية المجهزين بدأوا في إجراءات وضع طلباتهم لدى مندوبيات الصيد، تعبيرا عن الرضا التام، والتأييد الكامل لهذا القرار.

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