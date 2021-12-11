أشغال “الترامواي” و “الباصواي” تخنق البيضاء و تثير امتعاض مستعملي الطريق

2021-12-11 / 11:26 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اكتظاظ لم تشهد له الدار البيضاء مثيلا ذاك الذي باتت شوارع المدينة تشهده يوميا خاصة خلال فترات الذروة بسبب الأشغال المنتشرك في كل حدب و صوب.

و ساهمت أشغال خطوط الترامواي و كذا خط الباصواي الجديد في عرقلة كبيرة لحركة المرور وصلت حد إغلاق بعض المحاور الطرقية الحيوية خاصة بشارع محمد السادس.

و ضاعفت هاته الأشغال من محنة مستعملي الطريق الذي بات التنقل من بيوتهم و مقرات عملهم يشكل لهم عبئا يوميا في ظل انتشار الأشغال في كل الشوارع تقريبا بالمدينة المليونية.

و أصبح لزاما على مستعملي الطريق بالدار البيضاء تمضية وقت أطول لقطع مسافاتهم المعتادة، حيث أصبح زمن التنقل في المدينة مضاعفا بمرتين إلى ثلاث بسبب الاختناق المروري الكبير بالرغم من المجهودات الأمنية التي تحاول طيلة ساعات اليوم تسريع و تنظيم السير بالمدينة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير.. تقسيم المصيدة الوسطى يلقى الترحيب من الربابنة

أكادير.. تقسيم المصيدة الوسطى يلقى الترحيب من الربابنة

2021-12-11 / 11:49 مساءً
Photo of عناصر الدرك تشرع في التحقق من جوازات التلقيح بمداخل الدار البيضاء

عناصر الدرك تشرع في التحقق من جوازات التلقيح بمداخل…

2021-12-11 / 10:38 مساءً
Photo of منذ إعلان أول حالة.. قرابة مليون مغربي أصيبوا بفيروس كورونا

منذ إعلان أول حالة.. قرابة مليون مغربي أصيبوا بفيروس…

2021-12-11 / 6:12 مساءً
Photo of الصحفي فهد يعتة في ذمة الله

الصحفي فهد يعتة في ذمة الله

2021-12-11 / 5:49 مساءً
Photo of أزيد من 1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من 1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-12-11 / 5:13 مساءً
Photo of تسجيل 113 إصابة ووفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 113 إصابة ووفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-12-11 / 4:18 مساءً
Photo of “لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و 8 دول

“لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و 8…

2021-12-11 / 3:04 مساءً
Photo of ايت الطالب: نواجه تحديات كبيرة تتطلب نظاما صحيا مرنا

ايت الطالب: نواجه تحديات كبيرة تتطلب نظاما صحيا مرنا

2021-12-11 / 2:37 مساءً
Photo of أكادير: العنف ضد النساء والفتيات ” أية سبل قانونية للتصدي للعنف ضد النساء”

أكادير: العنف ضد النساء والفتيات ” أية سبل قانونية…

2021-12-11 / 2:15 مساءً
Photo of المضيق.. إجهاض عملية لتهريب 445 كلغ من مخدر الشيرا

المضيق.. إجهاض عملية لتهريب 445 كلغ من مخدر الشيرا

2021-12-11 / 2:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق