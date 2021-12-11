أشغال “الترامواي” و “الباصواي” تخنق البيضاء و تثير امتعاض مستعملي الطريق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اكتظاظ لم تشهد له الدار البيضاء مثيلا ذاك الذي باتت شوارع المدينة تشهده يوميا خاصة خلال فترات الذروة بسبب الأشغال المنتشرك في كل حدب و صوب.

و ساهمت أشغال خطوط الترامواي و كذا خط الباصواي الجديد في عرقلة كبيرة لحركة المرور وصلت حد إغلاق بعض المحاور الطرقية الحيوية خاصة بشارع محمد السادس.

و ضاعفت هاته الأشغال من محنة مستعملي الطريق الذي بات التنقل من بيوتهم و مقرات عملهم يشكل لهم عبئا يوميا في ظل انتشار الأشغال في كل الشوارع تقريبا بالمدينة المليونية.

و أصبح لزاما على مستعملي الطريق بالدار البيضاء تمضية وقت أطول لقطع مسافاتهم المعتادة، حيث أصبح زمن التنقل في المدينة مضاعفا بمرتين إلى ثلاث بسبب الاختناق المروري الكبير بالرغم من المجهودات الأمنية التي تحاول طيلة ساعات اليوم تسريع و تنظيم السير بالمدينة.

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