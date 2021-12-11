في إطار التعاون العسكري بينهما.. الإمارات تمنح المغرب 30 مقاتلة ميراج
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تفعيل مضامين تعاونها العسكري مع المملكة المغربية و هاته المرة عبر منح الرباط لحوالي 30 مقاتلة عسكرية متطورة سبق و اقتنتها الإمارات من فرنسا.
و قررت الإمارات تفويت 30 مقاتلة من صنف “ميراج 2000-9” للمغرب، وذلك في إطار التعاون العسكري بين البلدين بعد توقيعها لصفقة اقتناء 80 مقاتلة من طائرات “رافال” الهجومية العسكرية الفرنسية.
و أوضحت منابر إعلامية دولية أن مقاتلات “ميراج 2000-9” التي سيحصل عليها المغرب من الإمارات هي آخر نسخة تم تصنيعها من هذا النوع في فرنسا و تتمتع بقدرات عالية وتكنولوجيا حديثة خاصة بتنفيذ الهجمات الجوية العالية الدقة.
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5 تعليقات
مقابل F35 وSU57 الميراج وF16 طائرات العصر القديم. هدية خبيثة ستكلف اموال طائلة للصيانة وحجز مكان في المرابض دون فائدة. يعني ان الاماراتيين ارسلروا 30 مسمار جحا.
ماهو المقابل؟!!!!!!!
هته المخربة تريد ان تشتعل النار والخراب في المغرب العربي، لانه سكنها الشيطان ووصلها السرطان الذي يحاربه الفلسطينيون
ياهلا يا مرحبا بالاخوة العرب المخلصين في الأمارات العربية الشقيقة الشكر الشكر لسيادتكم
ان الشعب المغرب لن ينسى موقفكم ومساعداتكم التي لا تحصى ولا تعدى
نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على دعمها الداىم للمغرب ولقضايا المغرب فشكرا لهذا البلد العربي الشقيق الذي تربطنا به علاقات التعاون والصداقة المثلى جزاهم الله الف خير تحيى الصداقة المغربية و الاماراتية
تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا.