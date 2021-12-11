في إطار التعاون العسكري بينهما.. الإمارات تمنح المغرب 30 مقاتلة ميراج

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تفعيل مضامين تعاونها العسكري مع المملكة المغربية و هاته المرة عبر منح الرباط لحوالي 30 مقاتلة عسكرية متطورة سبق و اقتنتها الإمارات من فرنسا.

و قررت الإمارات تفويت 30 مقاتلة من صنف “ميراج 2000-9” للمغرب، وذلك في إطار التعاون العسكري بين البلدين بعد توقيعها لصفقة اقتناء 80 مقاتلة من طائرات “رافال” الهجومية العسكرية الفرنسية.

و أوضحت منابر إعلامية دولية أن مقاتلات “ميراج 2000-9” التي سيحصل عليها المغرب من الإمارات هي آخر نسخة تم تصنيعها من هذا النوع في فرنسا و تتمتع بقدرات عالية وتكنولوجيا حديثة خاصة بتنفيذ الهجمات الجوية العالية الدقة.

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