الضربات الترجيحية تقصي المنتخب المغربي من دور الربع لكأس العرب

2021-12-11 / 10:59 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ودع المنتخب المغربي الرديف البطولة العربية من بوابة ربع النهائي بعد أن غلبت الضربات الترجيحية كفة الخصم الجزائري.

و انتهت الدقائق المائة و العشرون من المباراة بين المنتخب المغربي و الجزائري بالتعادل هدفين لمثلهما، قبل أن تحسم ركلات الحظ التأهل للشقيقة الجزائر.

و سيقابل المتأهل في مباراة الربع، المنتخب الجزائري، نظيره القطري، البلد المنظم، فيما نصف النهاية الثانية ستجمع بين تونس و مصر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫32 تعليقات

  2. المعنى الحقيقي هو اننا تقتلنا في الأمس لم نكن نتصور سيقع لنا هذآ .. لدرجة كانت ضغطوات مرتفعة حسبي الله ونعم الوكيل من كان السبب في الهزيمة المؤلمة التي خلفت في انفسنا تحطما…

  6. بكل صراحة وبدون نفاق في الأمس المنتخب لم يكن في المستوى المطلوب حيث كان لعبه فاشل……وبكل روح رياضية يستحقها المنتخب الجزائري لان لديه لاعبين ممتازين جدا وفي المستوى المشرف لكرة القدم…..

  8. تحية وتقدير لكل لاعب في المنتخب الوطني لكرة القدم رغم الخسارة أمام المنتخب الجزائري ولكن للاسف الشديد الضربات الجزاء …كان الحظ الحظ بكثرة مع المنتخب الجزائري..وفي الأخير كرة القدم حظ فقط…

  9. منذ بداية المقابلة والخوف يتملك نفسية المنتخب …من ينفد ضربة الجزاء يجب ان ينتبه الى أين يسدد… وتكون ضربة تكتيكية ومخططة قبل أن يشرع في ضربها. ….

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