الضربات الترجيحية تقصي المنتخب المغربي من دور الربع لكأس العرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ودع المنتخب المغربي الرديف البطولة العربية من بوابة ربع النهائي بعد أن غلبت الضربات الترجيحية كفة الخصم الجزائري.
و انتهت الدقائق المائة و العشرون من المباراة بين المنتخب المغربي و الجزائري بالتعادل هدفين لمثلهما، قبل أن تحسم ركلات الحظ التأهل للشقيقة الجزائر.
و سيقابل المتأهل في مباراة الربع، المنتخب الجزائري، نظيره القطري، البلد المنظم، فيما نصف النهاية الثانية ستجمع بين تونس و مصر.
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32 تعليقات
رغم هذا يبقى المغرب والمغاربة أسد إفريقيا وابطال المغرب.
المعنى الحقيقي هو اننا تقتلنا في الأمس لم نكن نتصور سيقع لنا هذآ .. لدرجة كانت ضغطوات مرتفعة حسبي الله ونعم الوكيل من كان السبب في الهزيمة المؤلمة التي خلفت في انفسنا تحطما…
رغم كل هذا ربحنا منتخب الوطني لكرة القدم هذآ هو الأهم …وحسبي الله ونعم الوكيل من كان مسبب في هذه الهزيمة المؤلمة…
المهم الشعب المغربي يهنئون الشعب الجزائري بفوزهم الى نصف نهائي كأس العرب…
مع تحياتي الى أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم ….كان الأمر فوق كل طاقتهم.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بكل صراحة وبدون نفاق في الأمس المنتخب لم يكن في المستوى المطلوب حيث كان لعبه فاشل……وبكل روح رياضية يستحقها المنتخب الجزائري لان لديه لاعبين ممتازين جدا وفي المستوى المشرف لكرة القدم…..
يجب ان تكون الثقة في اللعب واضحة بخلاف التخوف في اللعب إنها تسمى كورة هههههههههههه
تحية وتقدير لكل لاعب في المنتخب الوطني لكرة القدم رغم الخسارة أمام المنتخب الجزائري ولكن للاسف الشديد الضربات الجزاء …كان الحظ الحظ بكثرة مع المنتخب الجزائري..وفي الأخير كرة القدم حظ فقط…
منذ بداية المقابلة والخوف يتملك نفسية المنتخب …من ينفد ضربة الجزاء يجب ان ينتبه الى أين يسدد… وتكون ضربة تكتيكية ومخططة قبل أن يشرع في ضربها. ….
كل هذا الحظ لم يحالفهم وانتهى الكلام..
ادينا الثمن في هذه المقابلة… والفاهم يفهم…
دولة مطبعة مذا تنتظر منها؟