الضربات الترجيحية تقصي المنتخب المغربي من دور الربع لكأس العرب

2021-12-11 / 10:59 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ودع المنتخب المغربي الرديف البطولة العربية من بوابة ربع النهائي بعد أن غلبت الضربات الترجيحية كفة الخصم الجزائري.

و انتهت الدقائق المائة و العشرون من المباراة بين المنتخب المغربي و الجزائري بالتعادل هدفين لمثلهما، قبل أن تحسم ركلات الحظ التأهل للشقيقة الجزائر.

و سيقابل المتأهل في مباراة الربع، المنتخب الجزائري، نظيره القطري، البلد المنظم، فيما نصف النهاية الثانية ستجمع بين تونس و مصر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫7 تعليقات

  1. المدرب كان متعصب جدا ونعرف التعصب يوقف التفكير في الحلول .اما السي البركاوي منين كان في الحسنية كان كيضيع ولكن تبقى مبارة كرة القدم خاسر ورابح

  4. لا ضير ،هده هي كرة القدم ،لاكن هناك اخطاء عند اللاعبين في التمريرات و ضياع الكرة و عدم الضغط علي حامل الكرة ،
    و حتي المنتخب الجزائري لعب بقتالية اكتر من العناصر المغرب و يتقنون التمريرات الجانبية السريعة.
    علي العموم مدرسة كرة القدم بالمغرب يجب تطوير الاندية.

  7. اللاعب المغربي دائما يفتقد للرجولة شأنه شأن باقي الشعب لان العبودية التي عشنا فيها أفقدتنا كل شيء وجعلت الرعب يدب في كل عروقنا والخوف من كب شيء

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