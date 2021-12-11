الضربات الترجيحية تقصي المنتخب المغربي من دور الربع لكأس العرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ودع المنتخب المغربي الرديف البطولة العربية من بوابة ربع النهائي بعد أن غلبت الضربات الترجيحية كفة الخصم الجزائري.

و انتهت الدقائق المائة و العشرون من المباراة بين المنتخب المغربي و الجزائري بالتعادل هدفين لمثلهما، قبل أن تحسم ركلات الحظ التأهل للشقيقة الجزائر.

و سيقابل المتأهل في مباراة الربع، المنتخب الجزائري، نظيره القطري، البلد المنظم، فيما نصف النهاية الثانية ستجمع بين تونس و مصر.

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