مصرع العشرات و انهيار بنايات في إعصار قوي يضرب أمريكا

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وكالات أنباء دولية مصرع العشرات من سكان عدد من المناطق الأمريكية التي ضربها إعصار قوي تشهده عدد من ولايات أمريكا خلال الساعات الماضية.

و حسب ذات الوكالات، فقد لقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إعصار قوي ضرب عددا من الولايات الأمريكية مساء الجمعة واليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن بيشير قوله إن نحو 50 شخصا “من المرجح” أن يكونوا قد لقوا مصرعهم جراء موجة من الأعاصير القمعية التي اجتاحت كنتاكي وولايات أمريكية أخرى في وقت متأخر من يوم الجمعة وصباح السبت.

ونقلت الصحيفة عن بيشير قوله في مقابلة مع محطة التلفزيون المحلية WLKY إن عدد القتلى مرجح للارتفاع، مضيفا أن “التقارير مفجعة حقا”، خاصة بعد انهيار عدد من البنايات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0