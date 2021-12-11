بنعبد الله: “لسنا من الأحزاب التي تتربص بالحكومة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية أن حزبه ليس من الأحزاب التي تتربص بالحكومة و تتصيد هفواتها.

و أوضح الأمين العام لحزب الكتاب في كلمة له أمام أعضاء حزبه قائلا: “نحن لسنا من الأحزاب التي تتربص بالحكومة من أجل أن تتعثر لنقول إننا نبهنا إلى هذا الكلام منذ البداية”.

و شدد بنعبد الله على أنه بالعكس من ذلك، حزب التقدم و الاشتراكية يريد للحكومة الحالية أن تنجح في الوفاء بوعودها خاصة في ظل هذه الظروف التي أفرزتها الجائحة في العالم.

و ختم الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية قائلا:” لا يهمنا نجاح هذا الحزب أو ذاك، ما يهمنا أن تربح بلادنا، لأن شغلنا الشاغل هو المواطنون والمواطنات”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0