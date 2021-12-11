بنعبد الله: “لسنا من الأحزاب التي تتربص بالحكومة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية أن حزبه ليس من الأحزاب التي تتربص بالحكومة و تتصيد هفواتها.
و أوضح الأمين العام لحزب الكتاب في كلمة له أمام أعضاء حزبه قائلا: “نحن لسنا من الأحزاب التي تتربص بالحكومة من أجل أن تتعثر لنقول إننا نبهنا إلى هذا الكلام منذ البداية”.
و شدد بنعبد الله على أنه بالعكس من ذلك، حزب التقدم و الاشتراكية يريد للحكومة الحالية أن تنجح في الوفاء بوعودها خاصة في ظل هذه الظروف التي أفرزتها الجائحة في العالم.
و ختم الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية قائلا:” لا يهمنا نجاح هذا الحزب أو ذاك، ما يهمنا أن تربح بلادنا، لأن شغلنا الشاغل هو المواطنون والمواطنات”.
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المجموع 1 آراء
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تعليق واحد
واش درتي الطائلة عندما كنت وزيرا انت لا تستحي يجب ان تنسحب من على يقين ادا انسحبت فان الحزب سيتالق من جديد ما يطبق عليك يطبق على حزب الاتحاد الاشتراكي