بنعبد الله: “لسنا من الأحزاب التي تتربص بالحكومة”

2021-12-11 / 8:56 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية أن حزبه ليس من الأحزاب التي تتربص بالحكومة و تتصيد هفواتها.

و أوضح الأمين العام لحزب الكتاب في كلمة له أمام أعضاء حزبه قائلا: “نحن لسنا من الأحزاب التي تتربص بالحكومة من أجل أن تتعثر لنقول إننا نبهنا إلى هذا الكلام منذ البداية”.

و شدد بنعبد الله على أنه بالعكس من ذلك، حزب التقدم و الاشتراكية يريد للحكومة الحالية أن تنجح في الوفاء بوعودها خاصة في ظل هذه الظروف التي أفرزتها الجائحة في العالم.

و ختم الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية قائلا:” لا يهمنا نجاح هذا الحزب أو ذاك، ما يهمنا أن تربح بلادنا، لأن شغلنا الشاغل هو المواطنون والمواطنات”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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