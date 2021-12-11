جماهير الأسود بالدوحة تتفق على ترديد لازمة “الصحراء مغربية” بالملعب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دقائق قليلة و ينطلق اللقاء الحاسم و المرتقب الذي سيجمع المنتخب المغربي و نظيره الجزائري ضمن منافسات ربع نهاية البطولة العربية التي تحتضنها قطر.

و توافدت منذ ساعات مبكرة أعداد غفيرة من الجمهور المغربي على استاد الثمامة المونديالي و هي بزي موحد من خلال الاتفاق على ارتداء الأقمصة الحمراء الخاصة بالمنتخب المغربي و ملتحفة بالأعلام الحمراء التي تتوسطها نجمة خضراء.

و اتفقت الجماهير الحاضرة بالملعب على ترديد لازمة “الصحراء مغربية” بداية من الدقيقة 75 من عمر اللقاء في إشارة واضحة لذكرى المسيرة الخضراء التي نظمت سنة 1975.

هذا الأمر تفاعل معه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين زخت حساباتهم بتدوينات محفزة لرفاق بدر بانون في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين و كل الأماني أن تنتهي بفرحة مغربية و بتأهل مستحق لنصف النهائي.

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