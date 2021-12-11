صوفيا السعيدي تخطف الأنظار في مهرجان دبي

2021-12-11 / 7:19 مساءً
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هبة بريس ـ القسم الفني

تمت دعوة صوفيا السعيدي مقدمة البرنامج التلفزيوني “تراندينغ” الذي يعرض على شاشة ام بي سي للمشاركة في CAEL Festival Awards 2021 بدبي الإماراتية.

‎هذا الحدث الكبير يتم تنظيمه كل عام لتقديم جائزة لأفضل الفنانين والمشاهير.

‎ ششارك ضيوف كبار في الحفل الرسمي للمهرجان و منهم نادين نسيم نجيم ، مروان خوري ، فايز السعيد ، كارول سماحة ، سعد رمضان ، مصطفى الآغا ، لجين عمران ، بالإضافة إلى العديد من المشاهير من الوطن العربي.

‎ تألقت المغربية صوفيا السعيدي بالأسلوب الذي اختارته و هو أسلوب غاتسبي حيت ارتدت فستانًا أسود من مجموعة أزياء أماتو كوتور لربيع 2021.

‎و ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها صوفيا سعيدي مع المصمم الفلبيني العالمي فورني أماتو ، حيث كانت مرشحة لمسابقة ملكة جمال الكون التي كان مصممها الرئيسي فرن أماتو قبل أن تغادر المغامرة لتبدأ حياتها المهنية كمقدمة تلفزيونية لـ قناة ام بي سي السعودية.

‎ و تميز التصميم الذي اختارته صوفيا بقطعها العلوي الطويل الذي جاء على شكل أنبوب، كما تميزت بحبيبات متلألئة وسواروفسكي وريش مخيط أسفل الفستان وقصة ضيقة عند الخصر.

كما أكملت إطلالتها بأحذية عالية من تصميم Pigalle الشهير من Christian Louboutin وإكسسوار من الريش على شعرها لتذكير بإطلالة Gatsby من Amato Couture، بالإضافة إلى حقيبة Dior Saddle سوداء.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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