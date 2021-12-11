مصر تتغلب على الأردن بثلاثية وتتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضمن منتخب مصر ثالث بطاقات المربع الذهبي للبطولة العربية المقامة بقطر بعد فوزه في ربع النهائي على نظيره الأردني بثلاثية مقابل هدف وحيد.

و تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس العرب عقب الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد الجنوب ضمن مباريات ربع النهائي.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل هدف لمثله، ليلجأ المنتخبان لشوطين إضافيين كانا كفيلان بتغليب كفة فراعنة النيل لتكون النتيجة النهائية ثلاثة أهداف لواحد.

و سيقابل المنتخب المصري في مباراة النصف نظيره التونسي الذي ضمن التأهل بعد فوزه على المنتخب العماني، فيما ستواجه قطر البلد المنظم الفائز من ديربي شمال إفريقيا بين المغرب و الجزائر.

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