المغاربة متفائلون بقدرة أسود عموتة على وقف انتصارات الجزائر
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لا حديث في الشارع المغربي اليوم سوى عن القمة الكروية المرتقبة بين المنتخب الوطني و نظيره الجزائري ضمن ربع نهائي البطولة العربية المقامة بدولة قطر.
و يسود تفاؤل كبير داخل الجماهير المغربية بقدرة أسود عموتة على وقف انتصارات المنتخب الأخضر و إلحاق الخسارة الأولى به في البطولة العربية التي حقق فيها لحدود الساعة انتصارين و تعادل أمام فراعنة النيل.
و مكن الأداء القوي و الحضور الوازن للأسماء التي استدعاها الناخب الوطني الحسين عموتة و الحصص العريضة التي حققها رفاق الزنيتي خلال دور المجموعات من رفع منسوب ثقة الجماهير المغربية في قدرة منتخبهم على الذهاب بعيدا في هذا الحدث الرياضي.
و غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بتدوينات محفزة للمنتخب المغربي خاصة في ظل حساسية اللقاء مع الأشقاء الجزائريين و ما يرافق عادة الديربي المغاربي بين الجارين.
تعليق واحد
المنتصر هو من سيقوم باللعب دون تحريض او ضغوطات. ما كان ان يتدخل مسؤول خارج الطاقم الرياضي ويسدل الكلام للاعبين. اين دور المدرب اذا. خطا جسيم ما قام به لقجع.