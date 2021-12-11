المغاربة متفائلون بقدرة أسود عموتة على وقف انتصارات الجزائر

2021-12-11 / 6:17 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

لا حديث في الشارع المغربي اليوم سوى عن القمة الكروية المرتقبة بين المنتخب الوطني و نظيره الجزائري ضمن ربع نهائي البطولة العربية المقامة بدولة قطر.

و يسود تفاؤل كبير داخل الجماهير المغربية بقدرة أسود عموتة على وقف انتصارات المنتخب الأخضر و إلحاق الخسارة الأولى به في البطولة العربية التي حقق فيها لحدود الساعة انتصارين و تعادل أمام فراعنة النيل.

و مكن الأداء القوي و الحضور الوازن للأسماء التي استدعاها الناخب الوطني الحسين عموتة و الحصص العريضة التي حققها رفاق الزنيتي خلال دور المجموعات من رفع منسوب ثقة الجماهير المغربية في قدرة منتخبهم على الذهاب بعيدا في هذا الحدث الرياضي.

و غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بتدوينات محفزة للمنتخب المغربي خاصة في ظل حساسية اللقاء مع الأشقاء الجزائريين و ما يرافق عادة الديربي المغاربي بين الجارين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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