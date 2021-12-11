منذ إعلان أول حالة.. قرابة مليون مغربي أصيبوا بفيروس كورونا

2021-12-11 / 6:12 مساءً
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و113 إصابة بفيروس “كوفيد-19″، و366 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

الإصابات 113 الجديدة بفيروس كورونا رفعت الحصيلة الاجمالية للمصابين منذ بداية الجائحة لتقترب رويدا رويدا من رقم المليون حالة.

و رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 951 ألفا و380 حالة منذ إعلان أول حالة في 2 مارس 2020.

في الوقت ذاته، بلغ مجموع حالات الشفاء التام 934 ألفا و739 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة؛ بينما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألفا و796 بنسبة فتك تصل إلى 1.6 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of كانا في حالة سكر وهددا مواطنا ببندقية صيد.. إيقاف شخصين باولاد تايمة

كانا في حالة سكر وهددا مواطنا ببندقية صيد.. إيقاف…

2021-12-13 / 12:43 مساءً
Photo of هل تجرؤ العمدة الرميلي على فتح ملف الصفقة الغامضة مع “ألزا للنقل”؟

هل تجرؤ العمدة الرميلي على فتح ملف الصفقة الغامضة…

2021-12-13 / 12:38 مساءً
Photo of وزارة الأوقاف تحارب الأمية بالمساجد عبر مجموعات افتراضية

وزارة الأوقاف تحارب الأمية بالمساجد عبر مجموعات افتراضية

2021-12-13 / 11:53 صباحًا
Photo of استئنافية البيضاء تؤيد “حبس” الناشط نور الدين العواج

استئنافية البيضاء تؤيد “حبس” الناشط نور الدين العواج

2021-12-13 / 11:16 صباحًا
Photo of السلطات تشرع في هدم مقهى الفن السابع بمدينة الرباط

السلطات تشرع في هدم مقهى الفن السابع بمدينة الرباط

2021-12-13 / 11:07 صباحًا
Photo of بين المغرب وموريتانيا وبوركينافاسو.. “لارام” تبرمج رحلات جديدة

بين المغرب وموريتانيا وبوركينافاسو.. “لارام” تبرمج رحلات جديدة

2021-12-13 / 9:54 صباحًا
Photo of في زيارة مفاجئة.. رئيس جماعة كلميم: مستعجلات المستشفى الجهوي دون طبيب

في زيارة مفاجئة.. رئيس جماعة كلميم: مستعجلات المستشفى الجهوي…

2021-12-13 / 9:40 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-13 / 9:09 صباحًا
Photo of الرباط.. إطلاق مبادرة “الموسيقى تستقر بالمستشفى”

الرباط.. إطلاق مبادرة “الموسيقى تستقر بالمستشفى”

2021-12-13 / 8:30 صباحًا
Photo of تازة.. وزير الفلاحة يشرف على انطلاق مشاريع للنهوض بالأشجار المثمرة بالإقليم

تازة.. وزير الفلاحة يشرف على انطلاق مشاريع للنهوض بالأشجار…

2021-12-12 / 11:05 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق