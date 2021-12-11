منذ إعلان أول حالة.. قرابة مليون مغربي أصيبوا بفيروس كورونا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و113 إصابة بفيروس “كوفيد-19″، و366 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

الإصابات 113 الجديدة بفيروس كورونا رفعت الحصيلة الاجمالية للمصابين منذ بداية الجائحة لتقترب رويدا رويدا من رقم المليون حالة.

و رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 951 ألفا و380 حالة منذ إعلان أول حالة في 2 مارس 2020.

في الوقت ذاته، بلغ مجموع حالات الشفاء التام 934 ألفا و739 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة؛ بينما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألفا و796 بنسبة فتك تصل إلى 1.6 في المائة.

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