الصين تعلن تطعيم أكثر من 82% من سكانها بشكل كامل

2021-12-11 / 4:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت إدارة مكافحة الأمراض في الصين، اليوم السبت، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض بالجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، إنه “حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل”، مضيفا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

كذلك أعلن أن نحو 120.6 مليون تلقوا جرعة ثالثة معززة من اللقاح.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الإحصاءات السكانية التي أجرتها السلطات الصينية، أظهرت أن عدد سكان البلاد تجاوز 1.4 مليار نسمة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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