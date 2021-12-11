تسجيل 113 إصابة ووفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 951.380 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.796 .

كما تم التأكد من 366 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 934.739.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0