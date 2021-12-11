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تسجيل 113 إصابة ووفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-12-11 / 4:18 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 951.380 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.796 .

كما تم التأكد من 366 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 934.739.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. ادن الحالات قليلة جدا والوفيات واحدة رجاءاافتحوا الحدود هنا بفرنسا الحالات اكتر من ستون الف يوميا والوفيات ماءة وخمسين يوميا ومع دالك الحالة عادية والحدود مفتوحة أمام جميع الدول رجاءا افتحو الحدود أمام مغاربة العالم الدين ساهمو مند الستينات ومازالو نريد فقط قضاء اخر اعمارنا ببلدنا ومع اهلينا جميع المتقاعدين من مغاربة العالم يريدون زيارة بلدهم و اهليهم

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